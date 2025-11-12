В Самаре задержали мужчину с крупной партией запрещенных веществ

В Самаре сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. Горожанин хотел сделать «закладки», сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— Сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину. В кармане горожанина обнаружили и изъяли 7 свертков, в которых оказалось более 400 граммов запрещенных веществ. Кроме того, в квартире горожанина нашли электронные весы, упаковочный материал и пакет с наркотиком, — отметили в сообщении.
В ходе допроса безработный мужчина признал свою вину. Он рассказал, что купил запрещенные вещества через социальные сети для продажи. По данному факту завели 4 уголовных дела.