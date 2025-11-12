Отдал пять миллионов за мечту: нижегородский пенсионер стал жертвой криптомошенников

Всё началось со звонков «представителя биржи», который настойчиво уверял, что может помочь заработать на криптовалюте. Из желания преумножить капитал мужчина перевёл 50 тысяч рублей — якобы для старта инвестиций. Далее по инструкции «консультанта» пенсионер поехал в Нижний Новгород, где в нескольких криптообменниках обменял и перевёл злоумышленникам ещё 2,5 миллиона. Чтобы «закрепить прибыль», мужчина занял у знакомых ещё почти три миллиона рублей и тоже перевёл их «инвестору». После этого «биржевой эксперт» внезапно пропал, а все контакты перестали отвечать.