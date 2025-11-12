Отдал пять миллионов за мечту: нижегородский пенсионер стал жертвой криптомошенников

Погоня за лёгким заработком обернулась для 73-летнего нижегородца потерей более пяти миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Всё началось со звонков «представителя биржи», который настойчиво уверял, что может помочь заработать на криптовалюте. Из желания преумножить капитал мужчина перевёл 50 тысяч рублей — якобы для старта инвестиций. Далее по инструкции «консультанта» пенсионер поехал в Нижний Новгород, где в нескольких криптообменниках обменял и перевёл злоумышленникам ещё 2,5 миллиона. Чтобы «закрепить прибыль», мужчина занял у знакомых ещё почти три миллиона рублей и тоже перевёл их «инвестору». После этого «биржевой эксперт» внезапно пропал, а все контакты перестали отвечать.
Когда «доход» так и не поступил, пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», следователи устанавливают личности злоумышленников.
В МВД напоминают: любая реклама быстрого и гарантированного дохода — повод насторожиться. Перед тем как переводить деньги, стоит проверить, существует ли компания на самом деле и имеет ли право заниматься инвестициями.
Анжелика ЮДИЧЕВА.