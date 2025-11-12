Выяснилось, по каким причинам Усольцевых до сих пор не могут найти в тайге

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге Красноярского края, до сих пор не удалось найти. Судмедэксперт, полковник медицинской службы в запасе Александр Аулов рассказал aif.ru о трёх возможных причинах, которые могут объяснять то, что пропавших не удалось найти до сих пор.