Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, по каким причинам Усольцевых до сих пор не могут найти в тайге

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге Красноярского края, до сих пор не удалось найти.

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге Красноярского края, до сих пор не удалось найти. Судмедэксперт, полковник медицинской службы в запасе Александр Аулов рассказал aif.ru о трёх возможных причинах, которые могут объяснять то, что пропавших не удалось найти до сих пор.

По его словам, первый и наиболее вероятный вариант — тела могли быть полностью укрыты снегом. В этом случае поиски дадут результат только весной, когда начнётся таяние.

Вторая версия — вмешательство диких животных. Если останки не были засыпаны снегом, звери могли их уничтожить, и тогда установить личности удастся лишь с помощью ДНК-анализа.

Третий сценарий, по мнению эксперта, не исключает, что семья жива и смогла самостоятельно покинуть район поисков, направившись в другом направлении.

Напомним, супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились 28 сентября в поход к урочищу Буратинка. После выхода на маршрут связь с ними пропала, а поиски продолжаются уже несколько недель.

Читайте также: Выяснилось, что семья Усольцевых могла тайно уехать в США через соседние страны.