В Прикамье 18-летний юноша угнал незапертое авто и врезался в 3 машины

Как выяснили правоохранители, виновником инцидента оказался 18-летний местный житель, не имеющий водительских прав. Ночью пьяный молодой человек прогуливался по улице Герцена и заметил незапертую легковушку. Тогда юноша решил прокатиться, но не справился с управлением с врезался в три другие авто — Ладу Калина, Ладу Вести и ВАЗ-21101. После этого водитель сбежал с места ДТП.