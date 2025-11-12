Ричмонд
В Прикамье 18-летний юноша угнал незапертое авто и врезался в 3 машины

Он был пьян и хотел покататься.

Источник: Аргументы и факты

Юноша в возрасте 18 лет угнал незапертый автомобиль и врезался на нём в три другие машины в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МВД.

Инцидент случился в Кудымкаре. В местный отдел полиции с заявлением об угоне обратилась владелица автомобиля ВАЗ-2110. Женщина объяснила, что припарковала авто возле дома, оставив его незапертым и с ключом зажигания в замке. Сигнализации на машине также не было.

Как выяснили правоохранители, виновником инцидента оказался 18-летний местный житель, не имеющий водительских прав. Ночью пьяный молодой человек прогуливался по улице Герцена и заметил незапертую легковушку. Тогда юноша решил прокатиться, но не справился с управлением с врезался в три другие авто — Ладу Калина, Ладу Вести и ВАЗ-21101. После этого водитель сбежал с места ДТП.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Кроме того, сотрудники полиции составили в отношении него шесть протоколов за оставление места аварии, вождение без прав и нарушение правил использования ремней безопасности.

Сейчас правоохранители ведут расследование и выясняют размер причинённого ущерба.