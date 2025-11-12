Ричмонд
СК нашел объяснение тайнику с деньгами в машине исчезнувшей семьи Усольцевых

Как уточнили в СК, свыше 500 тысяч рублей нашли под рулевым колесом машины, оставленной Усольцевыми на окраине поселка Кутурчин перед походом в тайгу. Родственники Сергея Усольцева рассказали, что он часто хранил деньги в автомобиле, поэтому сам факт находки не выглядит подозрительным.

Тем не менее найденные 600 тысяч рублей, по мнению следователей, ставят под сомнение версии о побеге семьи в другой регион или за границу. Эксперты отметили, что человек, намеревавшийся скрыться, вряд ли оставил бы крупную сумму наличными в машине.

В Следственном комитете добавили, что основной версией происшествия по-прежнему остается несчастный случай. Сейчас следователи продолжают допросы свидетелей, которые могли находиться рядом с поселком в дни исчезновения семьи, передает «РГ».

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов высказал предположение, что пропавшая семья Усольцевых могла уехать в Соединенные Штаты. Основной причиной для такого шага могло стать желание воссоединиться с сыном Сергея Усольцева от второго брака. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном исчезновении на данный момент.