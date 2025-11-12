СК нашел объяснение тайнику с деньгами в машине исчезнувшей семьи Усольцевых

Тем не менее найденные 600 тысяч рублей, по мнению следователей, ставят под сомнение версии о побеге семьи в другой регион или за границу. Эксперты отметили, что человек, намеревавшийся скрыться, вряд ли оставил бы крупную сумму наличными в машине.