СК нашел объяснение тайнику с деньгами в машине исчезнувшей семьи Усольцевых

В деле о загадочном исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае появились новые подробности. Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным ведомства, следователи обнаружили в тайнике автомобиля семьи крупную сумму денег, что может пролить свет на обстоятельства их пропажи.
Как уточнили в СК, свыше 500 тысяч рублей нашли под рулевым колесом машины, оставленной Усольцевыми на окраине поселка Кутурчин перед походом в тайгу. Родственники Сергея Усольцева рассказали, что он часто хранил деньги в автомобиле, поэтому сам факт находки не выглядит подозрительным.
Тем не менее найденные 600 тысяч рублей, по мнению следователей, ставят под сомнение версии о побеге семьи в другой регион или за границу. Эксперты отметили, что человек, намеревавшийся скрыться, вряд ли оставил бы крупную сумму наличными в машине.
В Следственном комитете добавили, что основной версией происшествия по-прежнему остается несчастный случай. Сейчас следователи продолжают допросы свидетелей, которые могли находиться рядом с поселком в дни исчезновения семьи, передает «РГ».
В свою очередь криминалист Михаил Игнатов высказал предположение, что пропавшая семья Усольцевых могла уехать в Соединенные Штаты. Основной причиной для такого шага могло стать желание воссоединиться с сыном Сергея Усольцева от второго брака. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном исчезновении на данный момент.