Очевидец рассказал подробности взрыва в Красногорске, в результате которого пострадал ребенок

Житель Красногорска, где произошел взрыв, в результате которого 10-летнему мальчику оторвало пальцы, оказал ему медицинскую помощь. Другой очевидец подобрал оторванный палец и отнес его врачам скорой. Об этом сообщил один из свидетелей происшествия Алексей, под чьим балконом произошел взрыв.