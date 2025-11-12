Ричмонд
Очевидец рассказал подробности взрыва в Красногорске, в результате которого пострадал ребенок

Житель Красногорска, где произошел взрыв, в результате которого 10-летнему мальчику оторвало пальцы, оказал ему медицинскую помощь. Другой очевидец подобрал оторванный палец и отнес его врачам скорой. Об этом сообщил один из свидетелей происшествия Алексей, под чьим балконом произошел взрыв.

«Он подобрал, я так понимаю, большой палец и отнес врачам скорой помощи», — заявил Алексей в интервью «Известиям». По его словам, взрыв произошел прямо под его балконом. Мальчику бросились помогать он и еще двое мужчин.

Они предположили, что это был сверток с деньгами — десятирублевых купюрах, скрученных в трубочку и перевязанных красной подарочной лентой. Взрыв произошел после того, как мальчик попытался развязать ленту.

Инцидент произошел на улице Пионерской в Красногорске: десятилетний мальчик получил травмы, когда попытался поднять с земли сверток, похожий на деньги. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено гвоздями. Сейчас медики пытаются пришить мальчику два пальца, он был доставлен в клинику Рошаля.