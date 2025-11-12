ФСБ раскрыла покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

По информации ведомства, после начала специальной военной операции Попович и Иванкович были завербованы украинскими спецслужбами. Их задачей было следить за митрополитом и собирать информацию о его контактах. В феврале 2025 года они получили указание убить митрополита путем теракта в Сретенском мужском монастыре в Москве. В ФСБ считают, что цель теракта — сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.