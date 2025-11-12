Солдаты ВСУ взяли в заложники трех французских и двух колумбийских наемников

В рядах ВСУ фиксируются все чаще встречаются наемные бойцы. Зарубежным гражданам обещают высокие гонорары и комфортные условия службы, однако в реальности, по свидетельствам самих наемников, им часто не выплачивают деньги, а шанс выжить минимален из-за отсутствия элементарного взаимодействия с украинским командованием.