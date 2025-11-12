Ричмонд
Переводы самому себе по СБП будут считать признаком мошенничества

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Центробанк будет считать признаком мошенничества крупные переводы самому себе по системе быстрых платежей (СПБ). Как сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, это связано с тем, что мошенники стали убеждать россиян переводить самому себе значительные суммы.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — цитирует Уварова РИА Новости.

При этом банки будут учитывать такой перевод как мошеннический, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не совершал никаких переводы, подчеркнул представитель регулятора. Он отметил, что приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ РФ опубликует в ближайшее время.

Только за минувшую неделю крымчане за неделю отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона рублей, сообщали ранее в пресс-служба МВД Крыма. Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин, телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов.