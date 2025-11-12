Ричмонд
Банда контрабандистов в Забайкалье украла лес на миллиард рублей

В Забайкальском крае полиция задержала банду контрабандистов российского леса. Об этом в среду, 12 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Соучастники занимались приобретением и переработкой незаконно заготовленной древесины, а также документальным оформлением сделок и недостоверным декларированием вывоза с территории России, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовно дело, которое уже направили в суд.

В 2022 году двоих мужчин осудили за незаконную вырубку леса в Подмосковье. Замаскировали хищение древесины злоумышленники под очищение леса после пожара. В дальнейшем мужчины планировали все продать.

Полиция задержала лидера одной из самых жестоких банд Самары Виталия Кузнецова. На счету его группировки как минимум 10 убийств торговцев шубами. Как появилась и развивалась ОПГ «Шубники», узнала «Вечерняя Москва».

