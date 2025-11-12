Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани работник получил травмы из-за нарушенных правил пожарной безопасности

Должностное лицо в Гулькевичском районе оштрафовали на 80 тысяч за халатность.

Источник: Комсомольская правда

В Гулькевичском районе должностное лицо оштрафовано на 80 тысяч рублей за травму работника из-за пожарной халатности. К административной ответственности его привлекли по инициативе районной прокуратуры.

Причиной стал инцидент, в ходе которого работник предприятия получил травмы легкой степени тяжести из-за нарушения требований противопожарного режима. Как установила прокурорская проверка, в процессе проведения ремонтных работ на объекте были допущены серьезные отступления от норм пожарной безопасности. Эти нарушения привели к ситуации, в которой пострадал один из работников.

По выявленным фактам возбудили административное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека.

По итогам рассмотрения дела ответственное за пожарную безопасность должностное лицо было признано виновным и подвергнуто административному штрафу в размере 80 тысяч рублей. Сумма штрафа уже полностью оплачена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Птицы запутались в сетке и пострадали на ферме в Кореновском районе.

27 пожаров потушили на Кубани за сутки.