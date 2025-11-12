На Кубани работник получил травмы из-за нарушенных правил пожарной безопасности

Причиной стал инцидент, в ходе которого работник предприятия получил травмы легкой степени тяжести из-за нарушения требований противопожарного режима. Как установила прокурорская проверка, в процессе проведения ремонтных работ на объекте были допущены серьезные отступления от норм пожарной безопасности. Эти нарушения привели к ситуации, в которой пострадал один из работников.