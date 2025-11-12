На Кубани работник получил травмы из-за нарушенных правил пожарной безопасности

В Гулькевичском районе должностное лицо оштрафовано на 80 тысяч рублей за травму работника из-за пожарной халатности. К административной ответственности его привлекли по инициативе районной прокуратуры.
Причиной стал инцидент, в ходе которого работник предприятия получил травмы легкой степени тяжести из-за нарушения требований противопожарного режима. Как установила прокурорская проверка, в процессе проведения ремонтных работ на объекте были допущены серьезные отступления от норм пожарной безопасности. Эти нарушения привели к ситуации, в которой пострадал один из работников.
По выявленным фактам возбудили административное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека.
По итогам рассмотрения дела ответственное за пожарную безопасность должностное лицо было признано виновным и подвергнуто административному штрафу в размере 80 тысяч рублей. Сумма штрафа уже полностью оплачена.
