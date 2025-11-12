Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленные солдаты ВСУ рассказали о бесчеловечных приказах командования

Пленные военнослужащие ВСУ рассказали, что их командование отдавало приказы стрелять по мирным жителям в Купянске (Харьковская область), однако они не стали этого делать. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВСУ получали от командования приказы стрелять по гражданским в Купянске.

Пленные военнослужащие ВСУ рассказали, что их командование отдавало приказы стрелять по мирным жителям в Купянске (Харьковская область), однако они не стали этого делать. Об этом сообщили в Минобороны России.

«У нас задача была закрепиться и удерживать позиции. Там гражданские были. Они, когда выходили, нам [командование] говорило, чтобы они [гражданские] до нас не дошли. Но мы не стреляли [по ним], хлопцы. Но как можно в живого человека, в гражданского стрелять. Приказы такие были, но мы не выполняли», — сообщил пленный на видео, предоставленном Минобороны России. Они также рассказали, что сдались из-за отсутствия поддержки командования, продовольствия и боеприпасов.

Ранее ВСУ убили женщину, пытавшуюся эвакуироваться из Купянска. По данным «Народного фронта», увидев дрон противника, она упала на колени и начала креститься, умоляя о пощаде. До этого украинские военные убили своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен российской армии в Харьковской области. По словам источника в российских силовых структурах, в результате атаки БПЛА погибли не менее шести военнослужащих ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше