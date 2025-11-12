Ричмонд
Братские полицейские задержали подозреваемых курьеров аферистов в Белгороде

Злоумышленники обманули 51-летнюю женщину на 10 млн рублей.

Источник: ГУ МВД

IrkutskMedia, 12 ноября. Братские полицейские в ходе оперативно-следственных мероприятий установили предполагаемых курьеров мошенников. Подозреваемыми оказались 19-летний и 21-летний жители Белгородской области. Злоумышленников задержали в Белгороде и доставили в Братск.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, правоохранителями было установлено, что аферисты обманули 51-летнюю местную жительницу на 10 млн рублей. Женщина рассказала правоохранителям о многоступенчатой схеме обмана.

Мошенники прислали предпринимательнице сообщение с предостережением о взломе её аккаунта на портале «Госуслуги» (12+) и просьбой позвонить на якобы телефон горячей линии. «Сотрудник» Роскомнадзора пояснил братчанке, что от её имени неизвестные оформили доверенность на гражданина недружественной страны. Собеседник переключил женщину на лжесотрудника ФСБ. Аферист выяснил у потерпевшей, где и в каком количестве хранятся материальные ценности. После чего аферист убедил женщину купить новый телефон со специальным приложением, чтобы поддерживать связь с «правоохранителями».

Через день «представитель» спецслужбы сообщил потерпевшей, что неизвестные могут похитить деньги из банковской ячейки, так как сотрудники финансовой организации причастны к финансированию запрещенных компаний и находятся в сговоре с злоумышленниками. Мошенник попросил женщину обналичить иностранную валюту для того, чтобы «легализовать средства для декларирования» и передать их через «представителя РосИНКАС».

Братчанка приехала на встречу с «инкассатором», передала деньги в чёрном полиэтиленовом пакете. В этот же день мошенники улетели в Санкт-Петербург.

Предпринимательница рассказала лжесотруднику спецслужб, что на её счете в другом банке хранятся 84 млн рублей. Собеседник предложил обналичить эти деньги. Банк заблокировал операцию. Женщина поняла, что её обманули, после разговора с родными.

Ранее агентство сообщало, что телефонные мошенники от имени «операторов» сотовой связи пытаются обмануть жителей Приангарья. Аферисты под предлогом продления договора на оказание услуг выманивают персональные данные граждан.