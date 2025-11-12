Братские полицейские задержали подозреваемых курьеров аферистов в Белгороде

Мошенники прислали предпринимательнице сообщение с предостережением о взломе её аккаунта на портале «Госуслуги» (12+) и просьбой позвонить на якобы телефон горячей линии. «Сотрудник» Роскомнадзора пояснил братчанке, что от её имени неизвестные оформили доверенность на гражданина недружественной страны. Собеседник переключил женщину на лжесотрудника ФСБ. Аферист выяснил у потерпевшей, где и в каком количестве хранятся материальные ценности. После чего аферист убедил женщину купить новый телефон со специальным приложением, чтобы поддерживать связь с «правоохранителями».