ФСБ изъяла агитматериалы при обысках по делу о покушении на митрополита Тихона

Сотрудники ФСБ изъяли агитационные материалы организации «Правый сектор»* в рамках расследования покушения на митрополита Крымского Тихона, которое произошло в феврале 2025 года. Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Следствие установило новых участников дела, причастных к подготовке преступления, помимо ранее задержанных Дмитрия Поповича и Николая Иванковича. По данным следователей, собраны доказательства их участия в покушении на священнослужителя.
Задержанные, как уточнили в ФСБ, признались, что после начала специальной военной операции были завербованы украинскими спецслужбами и выполняли задачи по слежке за митрополитом Тихоном.
По версии следствия, преступление готовилось с целью сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Подозреваемые планировали устроить взрыв на территории Сретенского мужского монастыря в Москве, передает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что в Москве, Псковской области и Крыму прошли обыски по делу о покушении на митрополита Тихона.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.