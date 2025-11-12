Появилось видео задержания исполнителей покушения на митрополита Тихона

Следствие установило, что задержанные действовали по заданию украинских спецслужб. После начала СВО они были завербованы для слежки за митрополитом, а в феврале 2025 года получили приказ организовать взрыв в Сретенском мужском монастыре Москвы. В ФСБ считают, что целью теракта был срыв переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.