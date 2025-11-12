Ричмонд
ДТП на перекрестке Ленина и Карла Маркса спровоцировало затор в центре Иркутска

Столкнулись два автомобиля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авария с участием двух автомобилей произошла днем 12 ноября на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса. Как стало известно КП-Иркутск, на месте ДТП образовалась пробка — в ожидании замерли не только автомобилисты, но и пассажиры трех трамваев.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. КП-Иркутск обратилась за комментарием в городскую Госавтоинспекцию, однако пока сообщение о ДТП не поступало. Дорожным полицейским предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Кстати, сейчас пробки совсем небольшие — всего два балла. Но движение крайне затруднено в центре города. Помимо улицы Ленина, заторы образовались на Декабрьских Событий, Горького, Лызина, Ширямова и других. Стоит учитывать это при планировании пути.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске у пьяного водителя конфисковали Toyota Land Cruiser стоимостью около 3,5 миллионов рублей.