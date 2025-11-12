Семерых жителей Красноярска будут судить за массовую драку на рынке «Южный»

В Красноярске перед судом предстанут семь местных жителей, обвиняемых в хулиганстве на территории рынка «Южный». Об этом 12 ноября сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Инцидент произошел еще в марте 2025 года, когда у работников охраны возник конфликт с дальнобойщиками из Дагестана. 37-летний знакомый водителей из Красноярска, узнав о произошедшем, решил организовать «разборки».
Для усиления своей группы мужчина привлек двоих знакомых, которые, в свою очередь, привели еще четверых приятелей. Таким образом собралась компания из семи человек, направившаяся на рынок в час пик, когда там было много покупателей.
Словесная перепалка быстро переросла в драку. Трое работников рынка подверглись нападению. Их избили агрессивно настроенные мужчины. Кульминацией стало применение одним из нападавших перцового баллончика.
Прибывшие по вызову полицейские задержали участников драки. Было заведено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия.
Прокуратура уже утвердила обвинение и направила материалы в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.