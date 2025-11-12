Под Шадринском девушка на машине улетела в кювет и покалечила пассажиров. Фото

Новое ДТП в Шадринском округе произошло на фоне роста числа аварий на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. За последние дни здесь зафиксировано несколько происшествий, в том числе смертельное ДТП при обгоне и авария с участием такси и маршрутного автобуса. Осенне-зимние условия и ледяное покрытие дорог повышают риск для участников движения.