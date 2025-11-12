Ричмонд
10 граммов тротила содержалось в купюре, разорвавшей руку ребёнка в Красногорске

Десять граммов тротила содержалось в купюре, разорвавшей руку 10-летнего мальчика в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил Mash.

Источник: Life.ru

Взрывчатка в купюре. Видео © Telegram / Mash.

Взрывное устройство было замаскировано в подарочной упаковке вместе с десятирублёвой купюрой. Взрывчатка массой около 10 граммов в тротиловом эквиваленте представляла собой осколочно-фугасное устройство с металлическими поражающими элементами.

Ранее Life.ru сообщал, что в Красногорске ребёнку разорвало кисть, когда он попытался поднять купюрку с земли. Позже выяснилось, что бумажка была начинена взрывателем и мелкими гвоздями. Мальчику оторвало несколько пальцев. Уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего взято на особый контроль прокуратурой Московской области. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

