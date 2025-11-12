Появились кадры задержания исполнителей покушения на митрополита Тихона

Опубликованы кадры задержания и обысков у новых фигурантов дела о подготовке теракта против митрополита Тихона. По информации следствия, они были знакомы с ранее задержанными Дмитрием Поповичем и Николаем Иванковичем. Об этом сообщает ФСБ России.
Ранее Попович и Иванкович признались, что действовали по указанию украинских спецслужб и планировали подорвать священнослужителя. Новые фигуранты, как установлено, участвовали в подготовительных действиях вместе с ними.
Следствие считает, что основной целью неудавшегося теракта было сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине, передает RT.
Ранее стало известно, что в Москве, Псковской области и Крыму прошли обыски по делу о покушении на митрополита Тихона.
Позже сотрудники ФСБ изъяли агитационные материалы организации «Правый сектор»* в рамках расследования покушения на митрополита Крымского Тихона, которое произошло в феврале 2025 года.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.