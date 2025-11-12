Ричмонд
Войска беспилотных систем появились в Вооруженных силах РФ

В российской армии создан новый род войск беспилотных систем. Об этом сообщил полковник Сергей Иштуганов, который занимает должность заместителя начальника данного рода войск.

Сейчас ведется работа над созданием высшего учебного заведения для Войск беспилотных систем.

«Войска беспилотных систем в Вооруженных силах Российской Федерации созданы. Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях», — заявил Иштуганов в интервью военкору Александру Коцу. По его словам, полки и другие подразделения уже созданы. Они действуют по общему плану и взаимодействуют с остальными подразделениями группировок войск.

Ранее Иштуганов рассказал о задачах солдат и офицеров этой структуры. Он отметил, что дроны стали основной проблемой для противника в окружении в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Год назад у ВС РФ не было достаточного количества беспилотников, но ситуация изменилась благодаря росту их производства и созданию специальных подразделений.

Иштуганов выделил проект «Рубикон», который в 2025 году сыграл ключевую роль при освобождении Курской области, разрушив логистику ВСУ. Центр уничтожил множество целей, включая вооружение и объекты инфраструктуры, а также подавил около 45 тысяч FPV-дронов ВСУ.

В каждом российском подразделении в зоне спецоперации теперь имеются беспилотники, их отсутствие становится редкостью. В настоящее время формируются полки и батальоны, работающие по унифицированным планам. Иштуганов добавил, что подготовка специалистов проходит в вузах Минобороны. По его словам, в будущем планируется создание высшего учебного заведения для Войск беспилотных систем, передает «Ридус».