Промзона загорелась на юге России: карта ударов БПЛА на 12 ноября

Несколько десятков БПЛА ВСУ сбиты над регионами РФ.
В ночь с 11 на 12 ноября дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 22 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Беспилотники были ликвидированы в нескольких регионах России: в Ростовской области, Ставропольском крае, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской областях и в Московском регионе.
В Ставропольском крае из-за падения осколков БПЛА загорелась промзона. Как сообщил глава региона Владимир Владимиров, пожар возник в Буденновске. Карта ночной атаки ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Ночная атака ВСУ.
За ночь были перехвачены и уничтожены 22 украинских БПЛА. Как сообщили представители Минобороны РФ в своем telegram-канале, восемь БПЛА было уничтожено в Ростовской области, четыре — над Ставропольским краем, по три — над Орловской и Брянской областями, два — над Тульской областью, по одному — над Калужской областью и Московским регионом.
Подробности атаки по Ростовской области.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале сообщил, что беспилотники сбили над тремя районами. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В настоящее время устанавливаются масштабы нанесенного ущерба.
В Ставропольском крае загорелась промзона.
Силы ПВО Минобороны РФ отразили террористическую атаку украинских беспилотников над Буденновским округом. В результате падения обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска возникло возгорание, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Над Орловской областью уничтожено несколько БПЛА.
Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, за ночь над регионом были ликвидированы четыре беспилотника ВСУ. Пострадавших не зафиксировано. У нескольких частных домов повреждена кровля. На места выехали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Сбито три дрона над Брянской областью.
Подразделения ПВО Минобороны страны обнаружили и ликвидировали три беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. О чем сообщил глава региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.
Пострадавших и разрушений не зафиксировано. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
В Тульской области сбили два беспилотника ВСУ.
Глава Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале сообщил, что ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских БПЛА в воздушном пространстве региона. В результате инцидента никто не пострадал, повреждения зданий и объектов инфраструктуры не обнаружены.
План ковер был введен в трех аэропортах страны.
Сразу в нескольких аэропортах страны ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Как сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко, план «Ковер» был введен с 23:18 по мск в аэропорту Калуги. В 1:29 аналогичные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Владикавказа и Грозного. К 6:10 ограничения в аэропортах были сняты.
Как сообщил Кореняко, во время действия ограничений один самолет, следовавший во Владикавказ, и один самолет, направлявшийся в Грозный, были перенаправлены на запасной аэродром. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов предприняли все необходимое для обеспечения безопасности полетов, которая остается главным приоритетом, также отметил он.