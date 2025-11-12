Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на челябинской трассе, есть пострадавшие. Видео

«Водитель автобуса “ГАЗель Некст”, следующего по маршруту Магнитогорск-Верхнеуральск, совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль “ВАЗ”. После столкновения автомобили съехали в кювет и опрокинулись, пострадали трое из семи пассажиров маршрутного автобуса», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.