Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на челябинской трассе, есть пострадавшие. Видео

Обстоятельства ДТП выясняются (архивное фото).
В Челябинской области маршрутка № 397 Магнитогорск-Верхнеуральск попала в ДТП на 171 километре трассы «Чебаркуль-Уйское-Сурменево-Магнитогорск». В результате аварии три человека с травмами доставлены в больницу, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Водитель автобуса “ГАЗель Некст”, следующего по маршруту Магнитогорск-Верхнеуральск, совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль “ВАЗ”. После столкновения автомобили съехали в кювет и опрокинулись, пострадали трое из семи пассажиров маршрутного автобуса», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводятся процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В Чебаркульском районе автомобиль «Kia К5» ранее совершил наезд на велосипедиста. От полученных травм 53-летний мужчина скончался. Авария произошла на третьем километре автодороги «Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск».