В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Напомним, готовившие теракт на крымского митрополита Тихона хотели взорвать бомбу в храме. Взрывное устройство в Сретенский монастырь в Москве планировал пронести помощник митрополита Тихона Денис Попович.
Он готовил теракт вместе с клириком Никитой Иванковичем по указанию украинских спецслужб. Об этом задержанные рассказали на допросе.
Ранее мы писали, что обвиняемые в подготовке покушения на митрополита Тихона не признали вину. Защитники заявляют о нарушениях при возбуждении дела и фальсификации доказательств. По словам одного из адвокатов, его подзащитный не может быть причастен к преступлению, так как митрополит Тихон является для него духовным наставником.