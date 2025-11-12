Ричмонд
В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты

Целью готовившегося теракта в отношении митрополита Тихона был срыв переговоров между РФ и США.

Источник: Русская Православная церковь

В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Напомним, готовившие теракт на крымского митрополита Тихона хотели взорвать бомбу в храме. Взрывное устройство в Сретенский монастырь в Москве планировал пронести помощник митрополита Тихона Денис Попович.

Он готовил теракт вместе с клириком Никитой Иванковичем по указанию украинских спецслужб. Об этом задержанные рассказали на допросе.

Ранее мы писали, что обвиняемые в подготовке покушения на митрополита Тихона не признали вину. Защитники заявляют о нарушениях при возбуждении дела и фальсификации доказательств. По словам одного из адвокатов, его подзащитный не может быть причастен к преступлению, так как митрополит Тихон является для него духовным наставником.