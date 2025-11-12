В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты

Ранее мы писали, что обвиняемые в подготовке покушения на митрополита Тихона не признали вину. Защитники заявляют о нарушениях при возбуждении дела и фальсификации доказательств. По словам одного из адвокатов, его подзащитный не может быть причастен к преступлению, так как митрополит Тихон является для него духовным наставником.