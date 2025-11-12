Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкая организация произвела незаконную эксгумацию солдат вермахта в России

ФСБ России сообщила, что представители немецкой организации «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» провели в Волгоградской области незаконную эксгумацию останков солдат вермахта.

ФСБ России сообщила, что представители немецкой организации «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» провели в Волгоградской области незаконную эксгумацию останков солдат вермахта. Останки планировалось перезахоронить на мемориальном комплексе «Россошки».

Сотрудники ФСБ провели обыски в офисе организации и обнаружили останки неопознанных немецких военных, а также квадрокоптер, с помощью которого по заданию МИД Германии велась видеосъёмка местности, включая районы, расположенные рядом с объектами Минобороны России.

По данным ведомства, попытка была частью пропагандистской акции, приуроченной к 80-летию Победы. В марте 2025 года немецкая сторона при содействии посольства ФРГ в Москве организовала эксгумацию на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе.

Предполагалось, что церемонию перезахоронения покажут западные СМИ накануне 9 мая. Однако российские спецслужбы пресекли акцию, указав, что все работы по поиску и переносу останков иностранных военнослужащих должны проводиться исключительно с официального разрешения российских властей.

Читайте также: Российский актер объяснил, какие советские фильмы стоит показывать молодежи.