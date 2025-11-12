Немецкая организация произвела незаконную эксгумацию солдат вермахта в России

Сотрудники ФСБ провели обыски в офисе организации и обнаружили останки неопознанных немецких военных, а также квадрокоптер, с помощью которого по заданию МИД Германии велась видеосъёмка местности, включая районы, расположенные рядом с объектами Минобороны России.