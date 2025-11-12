Немецкая организация произвела незаконную эксгумацию солдат вермахта в России

ФСБ России сообщила, что представители немецкой организации «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» провели в Волгоградской области незаконную эксгумацию останков солдат вермахта. Останки планировалось перезахоронить на мемориальном комплексе «Россошки».
Сотрудники ФСБ провели обыски в офисе организации и обнаружили останки неопознанных немецких военных, а также квадрокоптер, с помощью которого по заданию МИД Германии велась видеосъёмка местности, включая районы, расположенные рядом с объектами Минобороны России.
По данным ведомства, попытка была частью пропагандистской акции, приуроченной к 80-летию Победы. В марте 2025 года немецкая сторона при содействии посольства ФРГ в Москве организовала эксгумацию на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе.
Предполагалось, что церемонию перезахоронения покажут западные СМИ накануне 9 мая. Однако российские спецслужбы пресекли акцию, указав, что все работы по поиску и переносу останков иностранных военнослужащих должны проводиться исключительно с официального разрешения российских властей.
