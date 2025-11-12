Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Стало плохо»: в Екатеринбурге внедорожник влетел в столб, а водитель умер. Фото

В Екатеринбурге утром 12 ноября возле перекрестка улиц Фурманова — Машинная водителю внедорожника Nissan Pathfinder стало плохо прямо за рулем, и он влетел в столб. Прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили, что он умер, рассказал URA.RU очевидец.

На месте аварии работают инспекторы ДПС.

В Екатеринбурге утром 12 ноября возле перекрестка улиц Фурманова — Машинная водителю внедорожника Nissan Pathfinder стало плохо прямо за рулем, и он влетел в столб. Прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили, что он умер, рассказал URA.RU очевидец.

«Мужчине стало плохо прямо за рулем. Сперва он проехал по встречке, заехал за бордюр и врезался на всей скорости в столб. В конце концов он скончался. В машине была пассажирка, которую госпитализировали», — сказал собеседник. Известно, что автомобиль женщина вызывала как такси.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только появится.