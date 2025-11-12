Ричмонд
В ЯНАО ищут трех человек, пропавших на снегоходах

В Приуральском районе ЯНАО пропали три человека на снегоходах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты, ямальцы выехали 10 ноября и пропали.

В Приуральском районе ЯНАО пропали три человека на снегоходах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты, ямальцы выехали 10 ноября и пропали.

«Утром 12 ноября 2025 года поступило сообщение о том, что мужчина и две женщины 10 ноября выехали на снегоходе из поселка Белоярск в сторону чума. Он находится в 50 км в сторону деревни Лаборовая», — рассказали там.

На данный момент их нахождение не известно. На поиски выехали спасатели «Ямалспаса» на двух снегоходах.