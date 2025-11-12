Врачи частично ампутировали пальцы пострадавшему в Красногорске ребенку, он в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 12 ноября, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
Новость дополняется.
