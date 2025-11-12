Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю

«В период с 5 по 10 ноября в Крыму 29 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 7,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Чаще всего аферисты находят своих жертв по телефону, через соцсети, кроме того, доверчивые граждане лишаются своих денег при установке вредоносных приложений и из-за того, что переходят по неизвестным ссылкам, уточнили в ведомстве.
Так, 47-летняя жительница Евпатории пришла в полицию после того, как ее семья стала жертвой телефонных мошенников.
Со слов заявительницы, ее несовершеннолетней дочери позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил о якобы подозрительных финансовых операциях. Он убедил подростка, что нужно перевести деньги на «безопасные счета». Девочка отдала аферистам 190 тысяч рублей из семейного бюджета.
А вот с 67-летней жительницей Ялты неизвестный связался через популярный мессенджер. Представившись консультантом по инвестициям, он убедил ее вложить деньги в «выгодный проект». В результате пенсионерка перевела злоумышленнику более 690 тысяч рублей.
43-летняя жительница Сакского района перечислила со своей банковской карты свыше 310 тысяч рублей, также желая заработать на инвестициях.
Житель Симферопольского района стал жертвой обмана, когда неизвестный написал ему в мессенджере с аккаунта, внешне схожего с профилем его знакомого, который попросил занять деньги. Мужчина, не подозревая подвоха, через личный кабинет своего банка перевел более 13 тысяч рублей.
А в Евпатории произошел случай интернет-мошенничества, связанный с покупкой товаров через сайты бесплатных объявлений, в результате которого 38-летний мужчина лишился 45 тысяч рублей.
Неделей ранее крымчане отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона.