В Сети появились кадры с места крушения турецкого самолёта С-130 в Грузии

Видеозапись с места крушения в Грузии турецкого военно-транспортного самолёта C-130 Hercules опубликована в Сети.
На кадрах можно заметить обломки воздушного судна. Также в ролике показаны сотрудники оперативных служб, которые находятся на месте.
Авиакатастрофа с C-130 Hercules, на котором летели турецкие военные, произошла 11 ноября. Воздушное судно упало в районе грузинского муниципалитета Сигнахи. На борту самолёта находились 20 человек. Все они погибли.
В связи с крушением самолёта посольство России в Анкаре выразило соболезнования Турции и семьям военнослужащих, ставших жертвами этого инцидента. Газета Türkiye написала, что разрушение самолета в воздухе может указывать на внешнее воздействие или взрыв боеприпасов на борту.