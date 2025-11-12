Очевидец рассказал подробности о взрыве в Красногорске и пострадавшем ребенке

На месте происшествия находились несколько человек, включая помощника тренера спортивной секции. Свидетель отметил, что один из мужчин подобрал оторванный палец мальчика и передал его врачам скорой помощи. Очевидцы самостоятельно огородили место взрыва стретч-пленкой до приезда полиции.