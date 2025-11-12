Ричмонд
Очевидец рассказал подробности о взрыве в Красногорске и пострадавшем ребенке

Очевидец рассказал «Известиям» подробности о взрыве в Красногорске, в результате которого пострадал ребенок.

Очевидец рассказал «Известиям» подробности о взрыве в Красногорске, в результате которого пострадал ребенок. Взрывное устройство было замаскировано под подарочный сверток с десятирублевыми купюрами.

«Мы с супругой услышали взрыв. Я выглянул с балкона, увидел, как мальчик бежит в сторону детской площадки. После чего я спустился», — сообщил очевидец изданию.

На месте происшествия находились несколько человек, включая помощника тренера спортивной секции. Свидетель отметил, что один из мужчин подобрал оторванный палец мальчика и передал его врачам скорой помощи. Очевидцы самостоятельно огородили место взрыва стретч-пленкой до приезда полиции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. По версии следствия, ребенок поднял с земли закамуфлированное взрывное устройство с прикрепленной 10-рублевой банкнотой, которое взорвалось у него в руках.

