Прокуратура обратила внимание на реконструкцию Воронежского цирка

Однако работы сопровождаются судебными тяжбами. Осенью между заказчиком — структурой Минстроя России «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядчиком начались разбирательства. В сентябре арбитраж взыскал с «Артстройтехнологии» штраф в 200 тысяч рублей, а в конце октября заказчик подал новый иск уже на 31 млн рублей. Причины претензий в открытых материалах дела не указаны.