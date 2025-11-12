Прокуратура обратила внимание на реконструкцию Воронежского цирка

Прокуратура Воронежской области начала проверку в рамках реконструкции здания Воронежского цирка. Надзорное ведомство подтвердило факт проведения контрольных мероприятий. Об этом пишет газета «Новости Воронежа» 12 ноября.
Масштабное обновление цирка, начавшееся весной 2024 года, ведет столичная компания «Артстройтехнология». В 2021 году она получила государственный контракт на сумму 1,74 млрд рублей. В течение трех лет подрядчик должен был полностью преобразить объект: заменить кровлю, несущие конструкции, инженерные сети, обновить фасады и выполнить внутреннюю отделку.
Однако работы сопровождаются судебными тяжбами. Осенью между заказчиком — структурой Минстроя России «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядчиком начались разбирательства. В сентябре арбитраж взыскал с «Артстройтехнологии» штраф в 200 тысяч рублей, а в конце октября заказчик подал новый иск уже на 31 млн рублей. Причины претензий в открытых материалах дела не указаны.
По последним оценкам самого подрядчика, прозвучавшим в мае, готовность объекта составляла около 40%. На этом фоне начало проверки прокуратуры указывает на возможные серьезные нарушения в ходе реализации одного из самых дорогих и социально значимых проектов в городе.