Родственник украл с карты пенсионера 63 тысячи рублей в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 33-летнего родственника 74-летнего пенсионера, подозреваемого в хищении 63 тысяч рублей — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Пенсионер пришел в банк снять деньги со своей карты и обнаружил, что сбережения исчезли. Оперативники отдела полиции № 8 выяснили, что к пропаже средств причастен родственник. На допросе подозреваемый признался, что перевел накопления себе на карту через мобильный банкинг и потратил их на развлечения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы до шести лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе расследования подозреваемый полностью возместил ущерб потерпевшему.