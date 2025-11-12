Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родственник украл с карты пенсионера 63 тысячи рублей в Хабаровске

Деньги перевели через мобильный банк и потратили на развлечения.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 33-летнего родственника 74-летнего пенсионера, подозреваемого в хищении 63 тысяч рублей — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Пенсионер пришел в банк снять деньги со своей карты и обнаружил, что сбережения исчезли. Оперативники отдела полиции № 8 выяснили, что к пропаже средств причастен родственник. На допросе подозреваемый признался, что перевел накопления себе на карту через мобильный банкинг и потратил их на развлечения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы до шести лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе расследования подозреваемый полностью возместил ущерб потерпевшему.