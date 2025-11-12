Родственник украл с карты пенсионера 63 тысячи рублей в Хабаровске

Пенсионер пришел в банк снять деньги со своей карты и обнаружил, что сбережения исчезли. Оперативники отдела полиции № 8 выяснили, что к пропаже средств причастен родственник. На допросе подозреваемый признался, что перевел накопления себе на карту через мобильный банкинг и потратил их на развлечения.