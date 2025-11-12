Курганская ФСБ накрыла нарколабораторию с мефедроном. Фото, видео

Задержание наркодельца в Курганской области стало еще одним эпизодом в серии операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ранее, 27 октября, в Кургане были задержаны двое молодых людей, у которых изъяли наркотики для дальнейшего сбыта через интернет.