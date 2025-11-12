FT узнала о безуспешных попытках британских властей наладить неформальное общение с Кремлем

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и Великобритания пытаются убедить США отказаться от дипломатического урегулирования конфликта на Украине и стать частью «партии войны». По его словам, в Брюсселе и Лондоне нацелены на вовлечение Вашингтона в усилия по оказанию военного давления на Россию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что представители Киева не хотят переговоров из-за давления со стороны европейских стран, передает RT.