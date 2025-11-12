Британца отправили в тюрьму за то, что он затряс сына подруги до смерти

«Это был крайне печальный случай, когда беззащитный младенец погиб от рук того, кто должен был о нём заботиться. Действия Кирана Хамфриса свидетельствуют о его эгоистичном подходе, поскольку он в первую очередь стремился спасти себя, а не позаботиться о благополучии Арчи, пытаясь замести следы», — заявил на суде старший инспектор из отдела по расследованию особо тяжких преступлений Бедфордшира Ник Гарднер.