Британца отправили в тюрьму за то, что он затряс сына подруги до смерти

Мать оставила 6-месячного сына с новым знакомым, который убил ребенка.

Лутонский королевский суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя британского Бедфордшира, 33-летнего Кирана Хамфриса, за жестокое обращение и убийство 6-месячного ребенка, которого он затряс до смерти, материал из The Sun перевел aif.ru.

Как выяснило следствие, Хамфрис вступил в отношения с 20-летней Саскией Вудбридж, через неделю их романа мать оставила с мужчиной сына Арчи и отправилась на маникюр.

Хамфрис перед этим играл всю ночь в видеоигры, капризы мальчика не давали ему спать днем, поэтому он подошёл к нему, «схватил и встряхнул со всей силы». Экспертиза показала, что мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.

«Это был крайне печальный случай, когда беззащитный младенец погиб от рук того, кто должен был о нём заботиться. Действия Кирана Хамфриса свидетельствуют о его эгоистичном подходе, поскольку он в первую очередь стремился спасти себя, а не позаботиться о благополучии Арчи, пытаясь замести следы», — заявил на суде старший инспектор из отдела по расследованию особо тяжких преступлений Бедфордшира Ник Гарднер.

Кроме того, перед судом предстанут родственники Хамфриса, к которым он обратился, чтобы скрыть следы преступления.

