Жителю Нижнего Тагила, намеренно сбившему человека, вынесли приговор

Управляя автомобилем на трассе Екатеринбург-Серов, подсудимый умышленно нарушал правила дорожного движения, а увидев переходящую по пешеходному переходу женщину, увеличил скорость и совершил умышленный наезд на нее, от чего та скончалась на месте. Суд признал его виновным в убийстве.