Жителю Нижнего Тагила, намеренно сбившему человека, вынесли приговор

«В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что 31 августа 2024 года в утреннее время местный житель, 1985 г.р., после ссоры с супругой решил совершить преступление, чтобы его привлекли к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.
Управляя автомобилем на трассе Екатеринбург-Серов, подсудимый умышленно нарушал правила дорожного движения, а увидев переходящую по пешеходному переходу женщину, увеличил скорость и совершил умышленный наезд на нее, от чего та скончалась на месте. Суд признал его виновным в убийстве.
«Пригородный районный суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу сына погибшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.