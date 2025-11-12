Подорвавшемуся в Красногорске ребёнку частично ампутировали пальцы, он в тяжёлом состоянии

Она предупредила, что в условиях СВО и мерзостей, на которые способны киевские спецслужбы, ни в коем случае нельзя подбирать с земли никакие привлекающие внимание предметы. Украина занимается этим уже много лет, а началось всё с Донбасса, где Киев разбрасывал заминированные игрушки и сладости.