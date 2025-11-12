Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьницу сбили в районе базы КАФ в Хабаровске

Наезд произошел на улице Руднева, неподалеку от остановки «16-й магазин». Автомобилист на универсале сбил на нерегулируемом пешеходном переходе школьницу.

15-летняя девушка разбила голову и попала в больницу.

За рулем «Хонды Эирвейв» был 25-летний горожанин. Мужчина двигался в направлении центра города по первому ряду. Девочка вышла на «зебру» с ближней от водителя обочины, спокойным шагом. Шофер объяснил автоинспекторам, что двигался с небольшой скоростью — меньше 40 километров в час. Он уверял, что не отвлекался на гаджет или что-то еще, но, тем не менее, проморгал появление человека.

Пешеходный переход здесь просматривается нормально, но против автомобилиста играло яркое солнце — он ехал прямо на него. Девушку он заметил в последний момент, когда было уже слишком поздно. На асфальте остались хорошо заметные следы крови. Водитель говорил, что девушка была в сознании, но жаловалась на головную боль и утрату равновесия. Медики увезли ее в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Признаков опьянения у водителя «Хонды» не имелось. С собой у него не оказалось водительского удостоверения, но автомобилист заверил инспекторов, что просто забыл его взять с собой.