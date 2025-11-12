Школьницу сбили в районе базы КАФ в Хабаровске

Пешеходный переход здесь просматривается нормально, но против автомобилиста играло яркое солнце — он ехал прямо на него. Девушку он заметил в последний момент, когда было уже слишком поздно. На асфальте остались хорошо заметные следы крови. Водитель говорил, что девушка была в сознании, но жаловалась на головную боль и утрату равновесия. Медики увезли ее в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.