Школьницу сбили в районе базы КАФ в Хабаровске

15-летняя девушка разбила голову и попала в больницу.
За рулем «Хонды Эирвейв» был 25-летний горожанин. Мужчина двигался в направлении центра города по первому ряду. Девочка вышла на «зебру» с ближней от водителя обочины, спокойным шагом. Шофер объяснил автоинспекторам, что двигался с небольшой скоростью — меньше 40 километров в час. Он уверял, что не отвлекался на гаджет или что-то еще, но, тем не менее, проморгал появление человека.
Пешеходный переход здесь просматривается нормально, но против автомобилиста играло яркое солнце — он ехал прямо на него. Девушку он заметил в последний момент, когда было уже слишком поздно. На асфальте остались хорошо заметные следы крови. Водитель говорил, что девушка была в сознании, но жаловалась на головную боль и утрату равновесия. Медики увезли ее в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.
Признаков опьянения у водителя «Хонды» не имелось. С собой у него не оказалось водительского удостоверения, но автомобилист заверил инспекторов, что просто забыл его взять с собой.