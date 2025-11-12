ФСБ раскрыла главную цель покушения на митрополита Тихона: на что рассчитывал киевский режим

Федеральная служба безопасности России заявила, что главной целью предотвращенного в феврале 2025 года покушения на митрополита Тихона был срыв предстоящих переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине.
В сообщении ведомства указано, что расследование дела о подготовке теракта, планировавшегося по заданию украинских спецслужб, продолжается. Специалисты пришли к выводу, что основной задачей диверсионно-террористического акта являлось создание условий для отказа Российской Федерации от мирного диалога.
«При этом киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров», — отмечается в официальном заявлении ФСБ.
Напомним, ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который был запланирован спецслужбы Украины. Украинские разведчики завербовали близких Митрополита Тихона. Бомбу ему должны были подложить в келье Сретенском монастыре помощник Денис Попович и чтец храма в Сокольниках Никита Иванкович.