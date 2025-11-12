ФСБ раскрыла главную цель покушения на митрополита Тихона: на что рассчитывал киевский режим

Напомним, ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который был запланирован спецслужбы Украины. Украинские разведчики завербовали близких Митрополита Тихона. Бомбу ему должны были подложить в келье Сретенском монастыре помощник Денис Попович и чтец храма в Сокольниках Никита Иванкович.