У экс-главы ГАИ Челябинска Гайде через суд отбирают автомобили и недвижимость

По данным URA.RU, речь идет о движимом и недвижимом имуществе семьи Гайде: автомобили марок Volvo S80 и Toyota Camry, земельные участки и помещения, денежные средства в сумме около 3,5 млн рублей. На все это имущество ранее были наложены обеспечительные меры по уголовному делу. Предварительно, экс-силовик, во время службы, переписал это имущество на детей. Поэтому их также указали в качестве ответчиков по иску.