Жителя Иркутской области осудили на 6,5 года за призывы к терроризму

Комментарии с оправданием терроризма мужчина публиковал в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя Иркутской области осудили на 6,5 года за призывы к терроризму. Обвиняемый, негативно настроенный к государственным органам РФ и поддерживающий идеологию насилия, публиковал в интернете комментарии с оправданием терроризма. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

— Суд назначил осужденному лишение свободы в колонии общего режима на 6 лет 6 месяцев, — поясняется в материалах дела.

Также ему нельзя на протяжении четырех лет публиковать комментарии, быть администратором интернет-сайтов и чатов в мессенджерах. Известно, что на данный момент приговор в законную силу не вступил.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре у пьяного водителя конфисковали Toyota Land Cruiser.