Жителя Иркутской области осудили на 6,5 года за призывы к терроризму. Обвиняемый, негативно настроенный к государственным органам РФ и поддерживающий идеологию насилия, публиковал в интернете комментарии с оправданием терроризма. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
— Суд назначил осужденному лишение свободы в колонии общего режима на 6 лет 6 месяцев, — поясняется в материалах дела.
Также ему нельзя на протяжении четырех лет публиковать комментарии, быть администратором интернет-сайтов и чатов в мессенджерах. Известно, что на данный момент приговор в законную силу не вступил.
