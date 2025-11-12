В Чапаевске женщина предстанет перед судом по делу об убийстве родителей

Следственные органы Чапаевска завершили оформление обвинения 44-летней горожанке, которой инкриминируют убийство собственного отца и попытку лишить жизни мать. Для женщины, обвиняемой по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц», суд избрал строгую меру пресечения — содержание под стражей.
По данным следствия, трагедия разыгралась в ноябре этого года в одной из квартир Чапаевска. Конфликт между женщиной и ее 74-летней матерью вспыхнул на бытовой почве и быстро перерос в физическое насилие. Как установили следователи, обвиняемая нанесла пожилой женщине несколько ударов ножом.
На защиту супруги попытался встать 80-летний отец семейства. Мужчина получил два ножевых ранения в область груди, которые оказались смертельными. Он скончался на месте происшествия.
Пожилую женщину с тяжелыми травмами госпитализировали. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи ее жизнь удалось спасти. Следствие квалифицировало действия в отношении матери как покушение на убийство, которое не было доведено до конца по независящим от злоумышленницы обстоятельствам.
На текущий момент проводятся все необходимые экспертизы и следственные действия, направленные на полное и объективное расследование произошедшего. Уголовное дело находится в работе у следователей, которым оперативную поддержку оказывают сотрудники Главного управления МВД России по Самарской области.
