В Чапаевске женщина предстанет перед судом по делу об убийстве родителей

По данным следствия, трагедия разыгралась в ноябре этого года в одной из квартир Чапаевска. Конфликт между женщиной и ее 74-летней матерью вспыхнул на бытовой почве и быстро перерос в физическое насилие. Как установили следователи, обвиняемая нанесла пожилой женщине несколько ударов ножом.