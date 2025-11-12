Ехал два года и 20 минут воевал: как уничтожали первый Abrams, за который дали 10 млн

«Расчет аэроразведки вел наблюдение, обнаружил танк, убедился, что это именно Abrams. Дали команду к бою, сразу подняли “птицу” (беспилотник — прим. URA.RU), вылетели, сделали объективный контроль, убедились, что это Abrams», — поделился оператор дрона с позывным Рассвет. Боец сообщил, что в результате первого удара дрона по танку — в его заднюю часть под башню — машина была обездвижена. После этого сразу же был поднят в воздух второй дрон, который атаковал танк немного повыше — это привело к подрыву боекомплекта.