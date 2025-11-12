Мальчика из Красногорска, пострадавшего из-за взрыва СВУ в купюре, прооперировали

В настоящее время состояние малыша оценивается как тяжёлое. Медики оказывают школьницу всю необходимую помощь. Известно, что врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке ребёнка.
Напомним, что школьник был госпитализирован с травматической ампутацией трёх пальцев правой руки, разрывом фаланги ещё одного. Также у него зафиксировали множественные раны и разрывы мышц на кисти. Мощность взрывчатки составляла десять граммов в тротиловом эквиваленте. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.