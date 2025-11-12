Мальчика из Красногорска, пострадавшего из-за взрыва СВУ в купюре, прооперировали

Напомним, что школьник был госпитализирован с травматической ампутацией трёх пальцев правой руки, разрывом фаланги ещё одного. Также у него зафиксировали множественные раны и разрывы мышц на кисти. Мощность взрывчатки составляла десять граммов в тротиловом эквиваленте. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.