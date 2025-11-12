Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюменец попался на ввозе препаратов из Бразилии

Тюменец попался на попытке ввезти на территорию России тысячи ампул с препаратом из Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба федеральной таможни.

Таможенники изъяли груз в доход государства.

Тюменец попался на попытке ввезти на территорию России тысячи ампул с препаратом из Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба федеральной таможни.

«Таможенники аэропорта Рощино обнаружили ампулы с препаратом в багаже пассажира, прилетевшего из Баку. Мужчина заявил, что вез инъекции родственнику, который работает стоматологом и использует препарат для анестезии», — приводит данные ФТС «РБК Тюмень».

Ампулы с медикаментами изъяты, мужчине грозит административная ответственность. Ранее сообщалось, что тюменские таможенники регулярно пресекают контрабанду древесины из Казахстана.