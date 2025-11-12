Тюменец попался на ввозе препаратов из Бразилии

Таможенники изъяли груз в доход государства.
Тюменец попался на попытке ввезти на территорию России тысячи ампул с препаратом из Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба федеральной таможни.
«Таможенники аэропорта Рощино обнаружили ампулы с препаратом в багаже пассажира, прилетевшего из Баку. Мужчина заявил, что вез инъекции родственнику, который работает стоматологом и использует препарат для анестезии», — приводит данные ФТС «РБК Тюмень».
Ампулы с медикаментами изъяты, мужчине грозит административная ответственность. Ранее сообщалось, что тюменские таможенники регулярно пресекают контрабанду древесины из Казахстана.