Главу Минюста Украины отстранили от должности из-за коррупционного скандала

НАБУ опубликовало фото с сумками, набитыми иностранной валютой, и фрагменты аудиозаписей разговора Миндича, представителя «Энергоатома» Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Игоря Миронюка. По информации депутата Рады Ярослава Железняка, бизнесмена перед обысками вывезли с Украины. До этого Галущенко попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским на территории РФ) за действия, направленные на подрыв стабильности энергетического сектора страны.