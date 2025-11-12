Мальчика, потерявшего пальцы при взрыве в Красногорске, прооперировали

Школьник шел на тренировку и заметил коробку на детской площадке. Там была небольшая взрывчатка. Об этом сообщил тренер спортивной школы. На кадрах с места видно, что после детонации «подарка» с 10-рублевой купюрой весь асфальт забрызгало кровью.