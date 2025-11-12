Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мальчика, потерявшего пальцы при взрыве в Красногорске, прооперировали

Мальчику, которому оторвало пальцы, когда он поднимал деньги с земли, сделали операцию. Об этом пишут СМИ.

Ребенку оторвало пальцы взрывом, его прооперировали.

Мальчику, которому оторвало пальцы, когда он поднимал деньги с земли, сделали операцию. Об этом пишут СМИ.

«Ребенок у нас, все стабильно, прооперировали, спит в палате», — сообщили врачи, раскрыв состояние мальчика. Такой информацией делится telegram-канала «Звезда».

Школьник шел на тренировку и заметил коробку на детской площадке. Там была небольшая взрывчатка. Об этом сообщил тренер спортивной школы. На кадрах с места видно, что после детонации «подарка» с 10-рублевой купюрой весь асфальт забрызгало кровью.