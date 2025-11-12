Ричмонд
У раненого взрывом в Красногорске ребёнка частично ампутировали пальцы

Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье уточнила, что пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Медикам пришлось частично ампутировать пальцы мальчику, который пострадал при взрыве в подмосковном городе Красногорске, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее стало известно, что он получил ранение вечером 11 ноября после того, как возле одного из жилых домов поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку. К этому предмету была прикреплена 10-рублевая купюра.

«Врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке», — написала Мишонова в своём Telegram-канале.

Она уточнила, что ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

12 ноября СК России сообщил, что по факту ранения мальчика в Красногорске следователи возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению).