«‎Всё нормально!» Мальчик из Красногорска успокаивал маму, когда ему взрывом оторвало пальцы

Тренер по дзюдо Владимир Шарупич рассказал, что 10-летний мальчик, пострадавший от взрыва неустановленного устройства в Красногорске, вёл себя удивительно мужественно, несмотря на тяжёлую травму. По его словам, вечером 11 ноября мальчик заметил на земле упаковку, замаскированную под купюру в 10 рублей. Когда он попытался поднять её, устройство сработало, произошёл взрыв, и ребёнок получил серьёзные травмы руки.