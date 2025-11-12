«‎Всё нормально!» Мальчик из Красногорска успокаивал маму, когда ему взрывом оторвало пальцы

«Ребёнок себя очень мужественно вёл. Обычно дети истерят, плачут, а он успокаивает свою маму, говорит, что всё нормально, проблем нет», — отметил в беседе с TAСС тренер, который помог мальчику.
Напомним, что школьник был госпитализирован с травматической ампутацией трёх пальцев правой руки, разрывом фаланги ещё одного. Также у него зафиксировали множественные раны и разрывы мышц на кисти. Мощность взрывчатки составляла десять граммов в тротиловом эквиваленте. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, ребёнка прооперировали.
